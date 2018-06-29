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29.06.2018, 14:24

В Ираке в ответ на убийство силовиков казнили 12 боевиков ИГ

В Ираке в ответ на убийство силовиков казнили 12 боевиков ИГ - Фото
Фото: flickr.com/photos/rvjak

Террористы похитили и убили восемь правоохранителей

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В Ираке казнили 12 приговоренных к смерти джихадистов. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на информацию канцелярии премьера Хейдара аль-Абади.

Вердикты приведены в исполнение вскоре после вынесения соответствующего постановления главой правительства.

Национальность исламистов не уточняется. Их казнь стала ответом на гибель нескольких иракцев от рук боевиков.

27 июня в районе трассы Киркук-Дияла были обнаружены тела восьми сотрудников силовых ведомств Ирака. Ранее в МВД страны сообщили, что они были похищены боевиками террористической группировки Исламское государство.

Исламисты распространили видео, в котором потребовали отпустить задержанных ранее сторонниц ИГ в обмен на освобождение заложников.

По данным властей, на момент обнародования записи силовики были уже мертвы.

23 июня сообщалось, что удар иракской авиации уничтожил 45 боевиков террористической группировки Исламское государство на востоке Сирии. Авиаудар был нанесен по месту, где проходила встреча главарей террористической группировки.

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Теги: ирак, казнь, исламское государство
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