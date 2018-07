В Иране автоцистерна врезалась в автобус, много жертв: видео

Скриншот из видеозаписи

В иранской провинции Курдистан из-за столкновения автоцистерны и пассажирского автобуса на трассе около города Санандадж в 400 километрах к западу от Тегерана погибли по меньшей мере 11 человек. Такие данные сообщило со ссылкой на государственное телевидение страны агентство Радио Свобода.

Однако, по информации микроблога в Twitter Демократической партии иранского Курдистана, которая ссылается на местных жителей, погибли "более 30 человек".

Также этот источник сообщает, что власти якобы вместо пожарных направили на место инцидента силы безопасности.

More than 20 people have died due to a traffic accident between a bus and a truck carrying gas in the Kurdish city of Sne in eastern Kurdistan. Iranian authorities have not done anything to stop the fire from spreading. #TwitterKurds #Rojhelat #Kurdistan #Iran pic.twitter.com/Im5iq6QP0V