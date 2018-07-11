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11.07.2018, 09:23

В Иране автоцистерна врезалась в автобус, много жертв: видео

В Иране автоцистерна врезалась в автобус, много жертв: видео - Фото
Скриншот из видеозаписи

По данным оппозиционных сил, которые ссылаются на местных жителей, место ДТП оцепили силы безопасности - "вместо того, чтобы помогать пострадавшим"

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В иранской провинции Курдистан из-за столкновения автоцистерны и пассажирского автобуса на трассе около города Санандадж в 400 километрах к западу от Тегерана погибли по меньшей мере 11 человек. Такие данные сообщило со ссылкой на государственное телевидение страны агентство Радио Свобода.

Однако, по информации микроблога в Twitter Демократической партии иранского Курдистана, которая ссылается на местных жителей, погибли "более 30 человек".

Также этот источник сообщает, что власти якобы вместо пожарных направили на место инцидента силы безопасности.

Более того, позднее PDKI выложила другое видео и дописала, что "люди нападают на автомобили иранской разведки и сил безопасности, которые окружили место ДТП вместо того, чтобы помогать пострадавшим".

Власти заявили, что у автоцистерны не сработали тормоза, после чего она протаранила автобус у автостанции. В результате оба транспортных средства загорелись.

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ЮНИСЕФ утверждает, что доля автоаварий в Иране в 20 раз превышает мировой показатель: это якобы следствие плохих дорог и слабой дорожной полиции.

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Теги: дтп, Иран, видео, цистерна, Курдистан, бензовоз
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