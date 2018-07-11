В Иране автоцистерна врезалась в автобус, много жертв: видео

Скриншот из видеозаписи

commenthover

По данным оппозиционных сил, которые ссылаются на местных жителей, место ДТП оцепили силы безопасности - "вместо того, чтобы помогать пострадавшим"

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В иранской провинции Курдистан из-за столкновения автоцистерны и пассажирского автобуса на трассе около города Санандадж в 400 километрах к западу от Тегерана погибли по меньшей мере 11 человек. Такие данные сообщило со ссылкой на государственное телевидение страны агентство Радио Свобода.

Однако, по информации микроблога в Twitter Демократической партии иранского Курдистана, которая ссылается на местных жителей, погибли "более 30 человек".

Также этот источник сообщает, что власти якобы вместо пожарных направили на место инцидента силы безопасности.

More than 20 people have died due to a traffic accident between a bus and a truck carrying gas in the Kurdish city of Sne in eastern Kurdistan. Iranian authorities have not done anything to stop the fire from spreading. #TwitterKurds #Rojhelat #Kurdistan #Iran pic.twitter.com/Im5iq6QP0V — PDKI (@PDKIenglish) 10 липня 2018 р.

Более того, позднее PDKI выложила другое видео и дописала, что "люди нападают на автомобили иранской разведки и сил безопасности, которые окружили место ДТП вместо того, чтобы помогать пострадавшим".

People in Sne are attacking cars belonging to Iran’s intelligence and security forces who have surrounded the scene of the accident instead of helping the victims. #Twitterkurds #Kurdistan #Iran #Rojhelat pic.twitter.com/QM19chSzSo — PDKI (@PDKIenglish) 10 липня 2018 р.

Власти заявили, что у автоцистерны не сработали тормоза, после чего она протаранила автобус у автостанции. В результате оба транспортных средства загорелись.

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ЮНИСЕФ утверждает, что доля автоаварий в Иране в 20 раз превышает мировой показатель: это якобы следствие плохих дорог и слабой дорожной полиции.