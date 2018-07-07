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07.07.2018, 15:10

В Иране казнили восемь человек за теракт в парламенте и мавзолее

В Иране казнили восемь человек за теракт в парламенте и мавзолее - Фото
Иллюстративное фото

Смертные приговоры были вынесены в мае и сейчас их привели в исполнение

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Власти Ирана заявили о казни восьмерых членов террористической организации Исламское государство. Об этом сообщает AP.

Их осудили за причастность к нападению в 2017 году на парламент и мавзолей имама Хомейни. В мае осужденным вынесли смертный приговор. 

7 июня 2017 года в Тегеране произошла череда терактов: вслед за атакой в парламенте страны на территории мавзолея аятоллы Хомейни подорвался смертник, еще один покончил с собой с помощью цианида. В результате терактов погибли 12 человек, ранения получили 39 граждан.

 

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Теги: Иран, казнь, теракты
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