Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
03.09.2018, 21:17

В Испании предложили референдум об усилении автономии Каталонии

В Испании предложили референдум об усилении автономии Каталонии - Фото
Педро Санчес (фото - Getty Images)

Возможность голосования за независимость региона исключается

Реклама
Реклама

Премьер-министр Испании Педро Санчес 3 сентября предложил провести референдум по расширению автономии для Каталонии, но исключил возможность голосования за независимость. Об этом сообщает Politico.

В разговоре с Radio Cadena SER он заявил, что диалог между Мадридом и Каталонией должен привести к голосованию "за усиление автономии" региона.

"Это референдум по автономии, а не по самоопределению", - сказал Санчес, но не назвал временные рамки для проведения голосования.

Став в июне премьер-министром, Санчес заявил, что его правительство будет находиться в меньшей конфронтации с каталонскими сепаратистами, однако выступил категорически против независимости региона.

С тех пор, чтобы уменьшить напряженность между двумя сторонами после референдума о независимости, он провел переговоры с главой Каталонии Кимом Торрой.

14 мая парламент Каталонии со второй попытки избрал 55-летнего Кима Торру главой регионального правительства.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: педро санчес, Каталония, испания
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Испанская разведка: РФ поддерживает каталонских сепаратистов
Мир Испанская разведка: РФ поддерживает каталонских сепаратистов
Бельгия не выдаст Испании экс-министров правительства Каталонии
Мир Бельгия не выдаст Испании экс-министров правительства Каталонии
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 