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10.08.2018, 10:23

В Испании придумали, как безграмотной бабушке различать номера

В Испании придумали, как безграмотной бабушке различать номера - Фото
Фото: Pedro Ortega

По данным СМИ, 74-летняя Энкарна Алес ушла из школы в восемь лет, чтобы работать, она до сих пор не умеет читать и писать

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Испанец в течение последних 20 лет помогает своей неграмотной бабушке пользоваться телефоном, рисуя картинки. Об этом сообщает Би-би-си Украина.

74-летняя Энкарна Алес оставила школу в восемь лет, чтобы работать, она не умеет читать и писать.

Женщина любит звонить друзьям и родственникам, но не может прочитать имена рядом с номерами в телефонной книге.

По данным издания, Педро Ортега в 11 лет начал рисовать рядом с ними рисунки, чтобы бабушка могла запомнить, где чей номер.

Рисунки стали вирусными в соцсетях. "Однажды мы с отцом поехали к бабушке с дедушкой, чтобы записать для них телефоны друзей. Но я понял, что это не поможет моей бабушке, поскольку она не поймет буквы ", - сказал Ортега.

Он отметил, что на каждой странице и для каждого номера  рисовал фотографию, которая, помогала идентифицировать лицо, которому она хочет позвонить.

"Над этим мы думали вместе. Она говорит что-то уникальное о каждом человеке, и я рисую это для нее. Эта система у нас уже двадцать лет", - объяснил Ортега.

Его бабушка родом из Линареса в южном регионе Андалусия (Испания).

"Она была вынуждена покинуть школу в возрасте восьми лет, чтобы пойти работать в пекарне, для того чтобы обеспечить семью, так она не получила образования. Ей платили едой для семьи, а не деньгами", - уточнил мужчина.

По данным института национальной статистики, около 700 тысяч испанцев не могут читать и писать, а из тех, кто неграмотен, 400 тысяч человек старше 70 лет.

"Каждый раз, когда я возвращаюсь домой, я сажусь и рисую ей новые картинки", - сказал 31-летний Ортега.

20 марта 2017 года в Украине за чертой бедности находились около 60% жителей.

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Теги: испания, рисунки, безграмотная бабушка
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