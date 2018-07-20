В Италии житель Молдовы сбежал от жары и подруги в тюрьму

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Осужденный не смог находится под домашним арестом - было очень жарко

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В Италии житель Молдовы Виктор Сырбу попросил перевести его в тюрьму из-под домашнего ареста. Издание Leggo сообщает, что причиной такой просьбы мужчины стала невыносимая жара у него дома.

Гражданина Молдовы осудили за кражу и поместили под домашний арест. В полночь Сырбу вернулся в тюрьму и попросил ее администрацию отправить его обратно в камеру, так как "дома слишком жарко".

Правоохранители удовлетворили его просьбу: до августа Сырбу будет жить в прохладной камере.

Между тем, в полиции полагают, что настоящей причиной возвращения мужчины могли стать его не лучшие отношения с подругой.

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