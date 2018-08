В Италии обрушился автомобильный мост: видео

Фото: twitter.com/BattelliSergio

дополнено

На севере Италии обрушился автомобильный мост, сообщает Mirror.

Недалеко от города Генуя в Италии обвалился автомобильный мост. Во время обрушения на мосту находились автомобили. Часть моста рухнула рядом с жилыми домами и промышленной зоной. Местные СМИ сообщают о десятках погибших и пострадавших, спасательные работы продолжаются.

На место происшествия прибыли команды спасателей, медики и правоохранители. Экстренные службы пытаются эвакуировать застрявших людей. Под обломками находятся несколько автомобилей.

BREAKING: A10 Motorway bridge collapses near #Genoa, Italy, no reports yet of any casualties yet, rescue operation underway pic.twitter.com/4en8gJp3xq