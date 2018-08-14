В Италии обрушился автомобильный мост: видео

На севере Италии обрушился автомобильный мост, сообщает Mirror.
Недалеко от города Генуя в Италии обвалился автомобильный мост. Во время обрушения на мосту находились автомобили. Часть моста рухнула рядом с жилыми домами и промышленной зоной. Местные СМИ сообщают о десятках погибших и пострадавших, спасательные работы продолжаются.
Disastro a #Genova. Crolla il ponte Autostradale. Stiamo cercando informazioni. pic.twitter.com/f2Z0c91JLZ— Sergio Battelli (@BattelliSergio) 14 августа 2018 г.
На место происшествия прибыли команды спасателей, медики и правоохранители. Экстренные службы пытаются эвакуировать застрявших людей. Под обломками находятся несколько автомобилей.
BREAKING: A10 Motorway bridge collapses near #Genoa, Italy, no reports yet of any casualties yet, rescue operation underway pic.twitter.com/4en8gJp3xq— News_Executive (@News_Executive) 14 августа 2018 г.
Читайте также: В Ивано-Франковской области обрушился мост: фото
Движение по мосту временно остановлено. В результате обрушения у моста отсутствует пролет длиной около сотни метров.
#14agosto il video del crollo di #PonteMorandi a #Genova Polcevera Morandi@VAIstradeanas @DPCgov @emergenzavvf @Viminale @ComunediGenova @StradeAnas pic.twitter.com/9viaWCfAcu— Polizia di Stato (@poliziadistato) 14 августа 2018 г.
Причины обрушения выясняются.
17 июля в Индии в городе Большая Нойда вблизи Нью-Дели шестиэтажный дом упал на соседнюю строительную площадку. По меньшей мере 15 человек оказались заблокированы под обломками.