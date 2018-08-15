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15.08.2018, 20:45

В Италии объявили чрезвычайное положение из-за обвала моста

В Италии объявили чрезвычайное положение из-за обвала моста - Фото
Фото: Repubblica.it

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте отреагировал на ситуацию с обвалом моста в Генуе

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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил в регионе вокруг Генуе чрезвычайное положение. Режим ЧП введен в связи с обвалом автомобильного моста, сообщает Reuters.

Премьер-министр Италии принял решение о введении чрезвычайного положения в регионе катастрофы по просьбе местной власти. Конте заявил, что за безопасность моста отвечала компания-оператор Autostrade. Правительство может принять соответствующие меры против Autostrade еще до завершения текущего уголовного расследования.

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14 августа обрушился автомобильный мост в Генуе. В результате крушения секции моста погибли по меньшей мере 39 человек, среди пострадавших - двое украинцев. Министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли назвал причиной обрушения моста серьезные недочеты в техобслуживании и заявил о подготовке гражданского иска против компании-оператора моста. Власти страны готовятся провести масштабную проверку дорожных объектов во избежание подобных катастроф.

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Теги: чрезвычайное положение, погибшие, италия, пострадавшие, обвал моста, мост в генуе
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