Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
04.09.2018, 18:29

В Италии опять обрушился мост - старинный виадук в Риме

В Италии опять обрушился мост - старинный виадук в Риме - Фото
Фото: ansa.it

Упала часть моста Passetto, соединяющего замок Святого Ангела с Ватиканом

Реклама
Реклама

В Риме обрушилась часть исторического виадука Passetto, соединяющего римский замок Святого Ангела с Ватиканом. Об этом сообщает ANSA.

Некоторые фрагменты внешних стен Passetto обвалились утром 4 сентября. Часть стены упала напротив здания государственной телекомпании RAI.

Сообщается, что на месте работают полицейские и пожарные. Они убрали несколько ненадежно закрепленных камней, которые тоже могли упасть, и для безопасности временно перекрыли доступ посетителей к виадуку.

Информации о пострадавших нет.

14 августа обрушился автомобильный мост в Генуе. В результате крушения секции моста погибли 43 человека, среди пострадавших - двое украинцев, у украинки сломан позвоночник, но она будет ходить. Министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли назвал причиной обрушения моста серьезные недочеты в техобслуживании и заявил о подготовке гражданского иска против компании-оператора моста. 

Смотрите также: Власти Италии опубликовали видео момента обрушения моста в Генуе

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: обрушение моста, рим, италия
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Обвал моста в Генуе: поиск жертв окончен, число погибших выросло
Мир Обвал моста в Генуе: поиск жертв окончен, число погибших выросло
Крушение моста в Генуе: МВД Италии назвало количество погибших
Мир Крушение моста в Генуе: МВД Италии назвало количество погибших
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 