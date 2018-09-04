В Италии опять обрушился мост - старинный виадук в Риме

Фото: ansa.it

commenthover

Упала часть моста Passetto, соединяющего замок Святого Ангела с Ватиканом

Реклама

Реклама

В Риме обрушилась часть исторического виадука Passetto, соединяющего римский замок Святого Ангела с Ватиканом. Об этом сообщает ANSA.

Некоторые фрагменты внешних стен Passetto обвалились утром 4 сентября. Часть стены упала напротив здания государственной телекомпании RAI.

Сообщается, что на месте работают полицейские и пожарные. Они убрали несколько ненадежно закрепленных камней, которые тоже могли упасть, и для безопасности временно перекрыли доступ посетителей к виадуку.

Информации о пострадавших нет.

14 августа обрушился автомобильный мост в Генуе. В результате крушения секции моста погибли 43 человека, среди пострадавших - двое украинцев, у украинки сломан позвоночник, но она будет ходить. Министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли назвал причиной обрушения моста серьезные недочеты в техобслуживании и заявил о подготовке гражданского иска против компании-оператора моста.

Смотрите также: Власти Италии опубликовали видео момента обрушения моста в Генуе