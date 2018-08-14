В Италии подадут в суд на компанию-оператора рухнувшего моста

Фото: Repubblica.it

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Министр транспорта Италии Данило Тонинелли объявил о подготовке гражданского иска против обслуживавшей рухнувший в Генуе мост компании-оператора

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Министерство транспорта Италии готовит гражданский иск оператора рухнувшего в Генуе автомобильного моста, сообщает Reuters.

Министерство готовится подать в суд на компанию-оператора генуэзского моста Autostrade per l'italia. Министр транспорта Италии Данило Тонинелли заявил, что его ведомство готовиться подать жалобу в виде гражданского иска. Именно компания-оператор Autostrade отвечает за техническое обслуживание рухнувшего моста.

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"Если есть ответственные люди, они должны будут за это заплатить", - заявил министр.

14 августа в Италии рухнул автомобильный мост. В результате крушения моста погибли по меньшей мере 35 человек.