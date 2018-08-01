Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
01.08.2018, 22:09

В Италии рассказали подробности о вербовщиках боевиков в Донбасс

В Италии рассказали подробности о вербовщиках боевиков в Донбасс - Фото
Фото: repubblica.it

Все они - сторонники ультраправых организаций

Реклама
Реклама

Карабинеры в Италии идентифицировали вербовщиков наемников для участия в боевых действиях против украинской армии как сторонников ультраправых организаций, в частности "Лиги" - одной из правящих ныне партий в стране. Об этом сообщает La Stampa.

Расследование генуэзской прокуратуры касается 15 человек. Правоохранителям удалось арестовать трех вербовщиков. В отношении еще трех человек, которые, скорее всего, в настоящее время находятся в Донбассе, был применен заочный арест.

Правоохранители по постам в соцсети одного из бывших активистов ультраправой организации "Бульдоги" Андреа Палмери выяснили, что он занимается вербовкой и финансированием пророссийских наемников в зоне конфликта в восточной Украине. Палмери и сейчас, вероятно, находится в России или на оккупированном востоке Украины.

Второй - бывший солдат, 34-летний Антонио Катальдо. Он имеет опыт войны в Ливии, где был похищен и освобожден в 2008 году, он учился в России и прошел курсы на Панаме.

В списке прокуроров также Габриэле Каругати, бывший охранник торгового центра, сын лидера "Лиги" в муниципалитете Кайрате: на Facebook он подтверждает, что живет в Донецке и демонстрирует фото в камуфляже.

Среди подозреваемых рекрутеров арестованы Владимир Вербичи и женщина российского происхождения с молдавскими паспортами. Еще один задержанный - гражданин Албании.

1 августа сообщалось, что шесть человек были арестованы в Италии в ходе операции карабинеров по обвинению в вербовке наемников для участия в войне в Донбассе.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: италия, вербовщик боевиков
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Президент подписал закон о правовом статусе пропавших без вести
Политика Президент подписал закон о правовом статусе пропавших без вести
В Италии арестовали вербовщиков наемников в Донбасс: фото
Происшествия В Италии арестовали вербовщиков наемников в Донбасс: фото
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 