В Италии рассказали подробности о вербовщиках боевиков в Донбасс

Фото: repubblica.it

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Все они - сторонники ультраправых организаций

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Карабинеры в Италии идентифицировали вербовщиков наемников для участия в боевых действиях против украинской армии как сторонников ультраправых организаций, в частности "Лиги" - одной из правящих ныне партий в стране. Об этом сообщает La Stampa.

Расследование генуэзской прокуратуры касается 15 человек. Правоохранителям удалось арестовать трех вербовщиков. В отношении еще трех человек, которые, скорее всего, в настоящее время находятся в Донбассе, был применен заочный арест.

Правоохранители по постам в соцсети одного из бывших активистов ультраправой организации "Бульдоги" Андреа Палмери выяснили, что он занимается вербовкой и финансированием пророссийских наемников в зоне конфликта в восточной Украине. Палмери и сейчас, вероятно, находится в России или на оккупированном востоке Украины.

Второй - бывший солдат, 34-летний Антонио Катальдо. Он имеет опыт войны в Ливии, где был похищен и освобожден в 2008 году, он учился в России и прошел курсы на Панаме.

В списке прокуроров также Габриэле Каругати, бывший охранник торгового центра, сын лидера "Лиги" в муниципалитете Кайрате: на Facebook он подтверждает, что живет в Донецке и демонстрирует фото в камуфляже.

Среди подозреваемых рекрутеров арестованы Владимир Вербичи и женщина российского происхождения с молдавскими паспортами. Еще один задержанный - гражданин Албании.

1 августа сообщалось, что шесть человек были арестованы в Италии в ходе операции карабинеров по обвинению в вербовке наемников для участия в войне в Донбассе.