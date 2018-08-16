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16.08.2018, 09:27

В Италии разбился легкомоторный самолет: есть погибшие

В Италии разбился легкомоторный самолет: есть погибшие - Фото
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В результате аварии погибли два человека

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В провинции Италии Тревизо легкомоторный самолет Piper PA-18 Super Cub разбился после того, как врезался в кабель высокого напряжения. Об этом сообщает ANSA.

В результате аварии погибли два человека. Самолет упал в районе русла реки Пьяве. На месте инцидента работали спасатели.

По данным СМИ, когда они приехали к месту трагедии, тела людей, которые находились на борту самолета, успели обгореть.

Полиция выясняет подробности аварии.

28 июля 2018 года на северо-востоке Франции разбился легкомоторный самолет, в результате чего двое человек погибли.

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Теги: авария, италия, легкомоторный самолет
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