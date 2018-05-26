В Италии успешно испытали управление дроном по спутниковой связи

Фото: www.armytimes.com

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Это разработка позволит снять ограничение на дальность полетов БПЛА

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Итальянская машиностроительная компания Piaggio совместно с компанией по обслуживанию космического оборудования Telespazio успешно испытали систему управления беспилотными летательными аппаратами по спутниковой связи. Об этом сообщает Defense News.

Согласно сообщению, испытания проводились в Сицилии в аэропорту Трапани на аппарате Piaggio P.1HH - первом средневысотном БПЛА большой продолжительности полета европейского производства.

В данный момент часть беспилотников управляется по радиоканалу у которого ограничена максимальная дальность действия (несколько сотен км). Системы спутникового управления дронами позволяют снять ограничение дальности действия аппаратов, накладываемое радиоканалом связи.

Отмечается, что через спутниковый канал операторы, находясь в одной стране, могут вести разведку в другой. Например, беспилотниками MQ-1C Gray Eagle американские операторы ВВС, находящиеся в США, могут вести разведку и наносить удары по позициям боевиков в Афганистане или Сирии.

Дрон P.1HH получает команды с помощью спутника Athena-Fidus французской компании Thales, выведенного на орбиту в 2014 году.