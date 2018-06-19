В Израиле запретили вечер ко Дню РФ из-за связи с террористами

Иллюстративное фото: pixabay.com

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Полиция помешала проведению мероприятия в Восточном Иерусалиме из-за возможной причастности к нему организаций, считающихся террористическими

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Израильская полиция запретила проведение в Восточном Иерусалиме мероприятия, посвященного Дню России, из-за участия в нем представителей палестинских организаций, считающихся террористическими. Об этом сообщает ресурс NEWSru.co.il.

Ужин, на котором присутствовали российские дипломаты, арабские депутаты Кнессета и представители различных палестинских организаций, был запланирован на вечер 18 июня в иерусалимском отеле "Амбассадор". По данным израильских СМИ, вечер якобы был посвящен признанию Россией Восточного Иерусалима столицей Палестинского государства.

Рупор кремлевской пропаганды РИА Новости сообщает, что около десяти правоохранителей вошли в помещение, где собралось порядка ста человек, и потребовали остановить мероприятие. Между гостями и полицейскими вспыхнули перепалки, но до насилия не дошло, однако правоохранители задержали для допроса четыре-шесть человек.

Позже в пресс-службе полиции пояснили, что, как выяснилось, в проведении мероприятия участвовали Демократический фронт освобождения Палестины и Народный фронт освобождения Палестины, признанные Израилем террористическими организациями. Это послужило основанием для запрета собрания.

В посольстве РФ в Израиле заявили, что не были соорганизаторами ужина, якобы проведенного Обществом палестино-российской дружбы, а российские дипломаты участвовали в мероприятии как гости.

13 июня 2018 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую применение Израилем "чрезмерной силы" против жителей "мирных жителей Палестины".