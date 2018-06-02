В Кабуле на мине подорвалась машина археологов

Фото: gettyimages.com

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Пока ни одна террористическая группа, включая Талибан, не взяла на себя ответственность за нападение

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В восточной части Кабула на мине подорвался автомобиль ученых-археологов. Один из них погиб, трое других получили ранения. Об этом сообщает Tolo News со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и культуры Афганистана.

Пострадавшие госпитализированы в больницу скорой помощи.

По данным министерства, археологи направились в провинцию Логар.

Пока ни одна террористическая группа, включая Талибан, не взяла на себя ответственность за нападение.

30 апреля 2018 года в результате взрывов в Кабуле погибли по меньшей мере 25 человек, из них 11 - дети.