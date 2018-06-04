Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
04.06.2018, 18:22

В Кабуле смертник устроил взрыв на встрече религиозных деятелей

В Кабуле смертник устроил взрыв на встрече религиозных деятелей - Фото
Иллюстративное фото

Погибли не менее 14 человек, 17 - ранены

Реклама
Реклама

В Кабуле на конференции улемов - исламских богословов - устроил взрыв смертник. В результате теракта погибли по меньшей мере 14 человек. Об этом сообщил в Twitter директор местного телеканала TOLO news Лотфулла Наджафизада.

Среди погибших семь религиозных деятелей и четверо сотрудников службы безопасности, трое убитых пока не идентифицированы, еще 17 человек ранены. 

Теракт совершен во время антивоенного собрания более двух тысяч богословов из Афганистана. Взрыв произошел, когда участники собрания покидали Лойя Джирга - помещение совета старейшин страны.

Религиозные деятели вынесли фетву - необязательное, но авторитетное решение специалистов по юридическим вопросам на основе ислама и исламского права, в котором назвали греховными теракты и призвали враждующие стороны в Афганистане сесть за стол переговоров.

Ответственность за атаку пока никто не взял.

31 мая сообщалось, что представители террористической группировки Талибан провели тайные встречи с афганской властью с целью обсуждения условий прекращения огня.

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Кабул, теракт в Кабуле, смертники
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В столице Афганистана прогремели взрывы: семеро погибших
Политика В столице Афганистана прогремели взрывы: семеро погибших
Теракт в Кабуле: число жертв выросло до 57
Мир Теракт в Кабуле: число жертв выросло до 57
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 