В Кабуле смертник устроил взрыв на встрече религиозных деятелей

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commenthover

Погибли не менее 14 человек, 17 - ранены

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В Кабуле на конференции улемов - исламских богословов - устроил взрыв смертник. В результате теракта погибли по меньшей мере 14 человек. Об этом сообщил в Twitter директор местного телеканала TOLO news Лотфулла Наджафизада.

Среди погибших семь религиозных деятелей и четверо сотрудников службы безопасности, трое убитых пока не идентифицированы, еще 17 человек ранены.

Теракт совершен во время антивоенного собрания более двух тысяч богословов из Афганистана. Взрыв произошел, когда участники собрания покидали Лойя Джирга - помещение совета старейшин страны.

Религиозные деятели вынесли фетву - необязательное, но авторитетное решение специалистов по юридическим вопросам на основе ислама и исламского права, в котором назвали греховными теракты и призвали враждующие стороны в Афганистане сесть за стол переговоров.

Ответственность за атаку пока никто не взял.

31 мая сообщалось, что представители террористической группировки Талибан провели тайные встречи с афганской властью с целью обсуждения условий прекращения огня.