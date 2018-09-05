В Кабуле смертник взорвался в спортивном зале: погибли 20 человек

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Среди раненых - два афганских журналиста

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Сегодня в столице Афганистана Кабуле в результате серии взрывов погибли по меньшей мере 20 человек, еще 70 получили ранения, сообщает AР со ссылкой на Министерство внутренних дел Афганистана.

Там уточнили, что два нападения произошли в шиитском районе города. Сначала террорист-смертник подорвал себя в спортивном зале борцовского клуба. После этого недалеко от клуба взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль.

Среди раненых - два афганских журналиста, сообщили в МВД.

В субботу 25 августа, в провинции Нангархар на востоке Афганистана авиаударом был уничтожен лидер местной ячейки террористической организации Исламское государство Абу Саад Эрхаби.