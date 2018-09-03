В Калифорнии неизвестный расстрелял людей: 10 человек погибли

Сегодня, 3 сентября, в жилом комплексе калифорнийского города Сан-Бернардино злоумышленник открыл стрельбу, убив по меньшей мере 10 человек. Еще трое раненых находятся в "чрезвычайно критическом" состоянии, рассказали каналу CNN в местной полиции.
"Вызов на место, где слышали стрельбу, мы получили в 22:45. Обнаружили десять тел без признаков жизни", - рассказал спикер полиции города Ричард Лоухед.
Как уточнило агентство Reuters, среди погибших в этом городе, который расположен неподалеку от Лос-Анджелеса, есть и дети.
Место происшествия на карте региона:
Как рассказали очевидцы, люди собрались на площадке перед ЖК, играли в игры по случаю вечера выходного дня. В это время и произошла стрельба.
Правоохранители считают, что произошла перестрелка с пистолетами и винтовками. Пока что у полиции нет подозреваемого и его мотива. На месте преступления оружие не обнаружено.
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Эта резня произошла спустя неделю после массового убийства в Джексонвилле, штат Флорида, где преступник убил девять человек на турнире по видеоиграм.