В Калифорнии неизвестный расстрелял людей: 10 человек погибли

Фото: twitter.com/MikeRogersTV

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Преступление совершено на северо-востоке Сан-Бернардино, убийца все еще на свободе

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Сегодня, 3 сентября, в жилом комплексе калифорнийского города Сан-Бернардино злоумышленник открыл стрельбу, убив по меньшей мере 10 человек. Еще трое раненых находятся в "чрезвычайно критическом" состоянии, рассказали каналу CNN в местной полиции.

"Вызов на место, где слышали стрельбу, мы получили в 22:45. Обнаружили десять тел без признаков жизни", - рассказал спикер полиции города Ричард Лоухед.

Как уточнило агентство Reuters, среди погибших в этом городе, который расположен неподалеку от Лос-Анджелеса, есть и дети.

Место происшествия на карте региона:

Как рассказали очевидцы, люди собрались на площадке перед ЖК, играли в игры по случаю вечера выходного дня. В это время и произошла стрельба.

Правоохранители считают, что произошла перестрелка с пистолетами и винтовками. Пока что у полиции нет подозреваемого и его мотива. На месте преступления оружие не обнаружено.

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Эта резня произошла спустя неделю после массового убийства в Джексонвилле, штат Флорида, где преступник убил девять человек на турнире по видеоиграм.