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11.06.2018, 08:40

В Калифорнии открыли библиотеку твитов Трампа

В Калифорнии открыли библиотеку твитов Трампа - Фото
Дональд Трамп (фото - gettyimages.com)

Библиотека твитов президента США появилась в Калифорнии

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Библиотеку твитов президента США Дональда Трампа открыли для посетителей в Западном Голливуде, Калифорнии. Об этом сообщает Голос Америки.

"В Калифорнии американцы решили собрать коллекцию, после того, как Белый Дом признал, что записи Дональда Трампа в Twitter являются официальными сообщениями президента", - отмечается в сообщении.

Трамп продолжает активно использовать эту социальную сеть для прямой коммуникации.

11 апреля 2018 года американский президент отреагировал на угрозы Москвы сбивать выпущенные по Сирии ракеты США, предложив российским военным "готовиться" к этому.

 

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Теги: дональд трамп, калифорния, библиотека, твиты
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