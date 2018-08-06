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06.08.2018, 09:57

В Калифорнии самолет упал на автостоянку: пятеро погибших - видео

В Калифорнии самолет упал на автостоянку: пятеро погибших - видео - Фото
Скриншот видео

Легкомоторный самолет полтора километра не долетел до аэропорта

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В американском городе Санта-Ана в Калифорнии легкомоторный самолет упал на автостоянку. В аварии погибли пять членов экипажа, сообщает Associated Press со ссылкой на представителей властей.

На юге Калифорнии самолет не долетел полтора километра до аэропорта Джон Уэйн и упал на автомобильную стоянку. В результате аварии погибли пять членов экипажа, о пострадавших на автостоянке не сообщается.

Видео крушения в Twitter опубликовал фотожурналист LA Times Allen J. Schaben. 

На место происшествия прибыли спасатели, пожарные и медики. Причины крушения устанавливаются. Ведущие к месту аварии и торговому центру South Coast Plaza, расположенному рядом с крушением, улицы временно перекрыли.

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5 августа в Альпах разбился небольшой самолет, в авиакатастрофе погибли 20 человек. Обломки самолета нашли на высоте 2450 метров над уровнем моря, в месте, окруженном со всех сторон пиками.

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Теги: погибшие, самолет, калифорния, крушение, автостоянка
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