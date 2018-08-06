В Калифорнии самолет упал на автостоянку: пятеро погибших - видео

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Легкомоторный самолет полтора километра не долетел до аэропорта

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В американском городе Санта-Ана в Калифорнии легкомоторный самолет упал на автостоянку. В аварии погибли пять членов экипажа, сообщает Associated Press со ссылкой на представителей властей.

На юге Калифорнии самолет не долетел полтора километра до аэропорта Джон Уэйн и упал на автомобильную стоянку. В результате аварии погибли пять членов экипажа, о пострадавших на автостоянке не сообщается.

Видео крушения в Twitter опубликовал фотожурналист LA Times Allen J. Schaben.

#BREAKING @OCFA_PIO on scene where 4 reportedly killed in small Cessna plane crashes in parking lot near South Coast Plaza, Santa Ana, flying from Concord to SNA. @LANow pic.twitter.com/FLaktSD0NX — Allen J. Schaben (@alschaben) August 5, 2018

На место происшествия прибыли спасатели, пожарные и медики. Причины крушения устанавливаются. Ведущие к месту аварии и торговому центру South Coast Plaza, расположенному рядом с крушением, улицы временно перекрыли.

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5 августа в Альпах разбился небольшой самолет, в авиакатастрофе погибли 20 человек. Обломки самолета нашли на высоте 2450 метров над уровнем моря, в месте, окруженном со всех сторон пиками.