В Канаде девушка с ножом напала на пассажиров автобуса

В городе Брамптон, к западу от Торонто, девушка напала на пассажиров автобуса, ранив четырех людей. Об этом сообщает полиция региона.
"49-летний мужчина из Брамптона был доставлен в травматологический центр Торонто, в то время как три женщины в возрасте 28, 19 и 18 соответственно были доставлены в местную больницу", - говорится в сообщении.
Правоохранители рассказали, что инцидент произошел 3 июля около 22:00 ночи.
В полиции отмечают, что ни одна из травм не является опасной для жизни.
Также сказано, что 20-летняя Джейд Нельсон, совершившая нападение, арестована.
17 июня на юге Франции женщина в черной одежде напала на посетителей супермаркета с канцелярским ножом и выкрикивала при этом "Аллаху Акбар".