В Канаде девушка с ножом напала на пассажиров автобуса

Фото: CTV News

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В полиции сообщили, что она ранила четырех человек

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В городе Брамптон, к западу от Торонто, девушка напала на пассажиров автобуса, ранив четырех людей. Об этом сообщает полиция региона.

"49-летний мужчина из Брамптона был доставлен в травматологический центр Торонто, в то время как три женщины в возрасте 28, 19 и 18 соответственно были доставлены в местную больницу", - говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что инцидент произошел 3 июля около 22:00 ночи.

В полиции отмечают, что ни одна из травм не является опасной для жизни.

Также сказано, что 20-летняя Джейд Нельсон, совершившая нападение, арестована.

17 июня на юге Франции женщина в черной одежде напала на посетителей супермаркета с канцелярским ножом и выкрикивала при этом "Аллаху Акбар".