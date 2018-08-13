Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
13.08.2018, 20:14

В Канаде неизвестные обстреляли заправку: пострадали трое человек

В Канаде неизвестные обстреляли заправку: пострадали трое человек - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Пострадавшие госпитализированы с огнестрельными ранениями

Реклама
Реклама

В Канаде на заправке произошла перестрелка. Трое человек пострадали, сообщает CTV News.

Инцидент произошел на одной из заправок в Торонто. Предположительно, причиной перестрелки стал конфликт. Трое человек получили огнестрельные ранения и были госпитализированы. Один мужчина пострадал во время заправки автомобиля, еще двоих обнаружили рядом с АЗС. 

Читайте также: Мотоциклисты обстреляли автомобиль в Барселоне: есть жертвы

Злоумышленники обстреляли заправку и скрылись на двух автомобиля. На месте происшествия работают правоохранители, причины инцидента выясняются.

13 августа в Ивано-Франковске обстреляли троллейбус с пассажирами. Неизвестный выстрелил в лобовое стекло, о пострадавших не сообщается.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: стрельба, заправка, торонто, пострадавшие, раненные
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Под Харьковом трое детей пострадали от укусов бешеного животного
Происшествия Под Харьковом трое детей пострадали от укусов бешеного животного
В Киеве женщина выпала с 11 этажа и разбилась о крышу ресторана
Происшествия В Киеве женщина выпала с 11 этажа и разбилась о крышу ресторана
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 