В Канаде неизвестные обстреляли заправку: пострадали трое человек

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Пострадавшие госпитализированы с огнестрельными ранениями

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В Канаде на заправке произошла перестрелка. Трое человек пострадали, сообщает CTV News.

Инцидент произошел на одной из заправок в Торонто. Предположительно, причиной перестрелки стал конфликт. Трое человек получили огнестрельные ранения и были госпитализированы. Один мужчина пострадал во время заправки автомобиля, еще двоих обнаружили рядом с АЗС.

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Злоумышленники обстреляли заправку и скрылись на двух автомобиля. На месте происшествия работают правоохранители, причины инцидента выясняются.

13 августа в Ивано-Франковске обстреляли троллейбус с пассажирами. Неизвестный выстрелил в лобовое стекло, о пострадавших не сообщается.