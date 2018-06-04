В Казахстане предлагают создать "азиатский шенген"

Фото : пресс-служба Сената gарламента Казахстана

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В качестве названия рассматривается вариант "шелковая виза"

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В Казахстане член сената Дарига Назарбаева на встрече с депутатами из Узбекистана предложила разработать единую азиатскую визу. Об этом сообщает Zakon.kz.

Согласно информации издания, виза может быть рассчитана на туристов из Европы или стран Юго-Восточной Азии.

"Мы говорили, что это может быть наш азиатский шенген, можно было бы его назвать Silk-виза", - заявила Назарбаева.

Сообщается, что парламентарии двух стран договорились разработать дорожную карту по этому вопросу.

2 мая появилась информация, что Европейский Союз может усложнить правила въезда в шенгенскую зону для граждан стран с безвизовым режимом. Послы Евросоюза предложили дополнительно заполнять анкету на специальном сайте и максимум за 96 часов до поездки. Внесенные данные будут проверять через базы ЕС и Интерпола и только потом выдавать разрешение на въезд, которое будет действовать три года.