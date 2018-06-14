В Кельне арестовали тунисца за хранение сильного яда

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По заявлению представителя прокуратуры, имеется серьезное подозрение в том, что был нарушен закон о контроле над вооружением

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Суд в Германии в среду, 13 июня, санкционировал арест владельца квартиры в Кельне, где было найдено вещество, содержащее сильный яд рицин. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По заявлению представителя прокуратуры, имеется серьезное подозрение в том, что был нарушен закон о контроле над вооружением. Вещество было найдено и изъято накануне, 12 июня. Рицин, который эксперты классифицируют как "потенциальное биологическое боевое отравляющее вещество", даже в небольших дозах может привести к летальному исходу.

Подозреваемым является 29-летний тунисец, который по данным ряда немецких СМИ, прибыл в Германию в ноябре 2016 года. До этого случая в поле внимания полиции он не попадал. Немецкие спецслужбы и следственные органы получили ориентировку на подозреваемого. Тунисец был арестован после того, как за ним в течение не указанного количества времени велась слежка. В квартире, помимо подозреваемого, также находилась его семья, включая детей. Жену тунисца также временно задержали, но обвинения ей предъявлены не были, добавили в прокуратуре.

Пока неясно, имеет ли задержанный отношение к какой-либо террористической группировке. Торговля и оборот химически чистых веществ в соответствии с Конвенцией о химическом оружии 1997 года ограничены.

Накануне сообщалось, что министр внутренних дел Германии Хорст Зеегофер собирается представить новый план политики страны, касающийся предоставления убежища мигрантам.