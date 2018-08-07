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07.08.2018, 09:18

В Кишиневе самолет экстренно сел из-за треснутого лобового стекла

В Кишиневе самолет экстренно сел из-за треснутого лобового стекла - Фото
Иллюстративное фото: facebook.com/balticbeesjetteam

Пассажиры и экипаж не пострадали

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Сегодня утром, 7 августа, самолет Embraer EMB 190 компании Air Moldova, который рейсом 8U 863 вылетел в 07:00 по маршруту Кишинев–Франкфурт, вернулся в столичный аэропорт из-за трещины на стекле кабины пилотов. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Борт вынужден был вернуться спустя несколько минут после взлета. 

"Решение командира... следует процедуре и всем правилам безопасности", - отметили в пресс-службе Air Moldova.

130 пассажиров будут пересажены в другой самолет и днем вылетят по первоначальному маршруту.

4 августа во время обзорной экскурсии на Аляске разбился небольшой самолет, на борту которого находились четыре туриста из Польши, все они погибли.

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Теги: самолет, Молдова, кишинев, Air Moldova, трещина
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