В Кишиневе самолет экстренно сел из-за треснутого лобового стекла

Иллюстративное фото: facebook.com/balticbeesjetteam

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Пассажиры и экипаж не пострадали

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Сегодня утром, 7 августа, самолет Embraer EMB 190 компании Air Moldova, который рейсом 8U 863 вылетел в 07:00 по маршруту Кишинев–Франкфурт, вернулся в столичный аэропорт из-за трещины на стекле кабины пилотов. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Борт вынужден был вернуться спустя несколько минут после взлета.

"Решение командира... следует процедуре и всем правилам безопасности", - отметили в пресс-службе Air Moldova.

130 пассажиров будут пересажены в другой самолет и днем вылетят по первоначальному маршруту.

4 августа во время обзорной экскурсии на Аляске разбился небольшой самолет, на борту которого находились четыре туриста из Польши, все они погибли.