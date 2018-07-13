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13.07.2018, 06:19

В Китае на химзаводе произошел взрыв: погибли 19 человек

В Китае на химзаводе произошел взрыв: погибли 19 человек - Фото
Фото: twitter.com/PDChina

Причины инцидента пока не называют, 12 человек травмированы

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В  Китае на химическом заводе в городе Ибинь вечером, 12 июля, произошел взрыв. Об этом сообщает Xinhua.

В результате взрыва 19 человек погибли, 12 получили ранения различной степени тяжести.

"Взрыв произошел около 18:30 вечера (13:30 по Киеву, - ред.) в четверг на химическом заводе Hengda в индустриальном парке в провинции Сычуань, городе Ибинь", - отметили в управлении по безопасности труда провинции.

Местные власти сообщили, что состояние пострадавших стабильное.

О причинах инцидента пока неизвестно. Полиция начала  расследование.

СМИ сообщает, что завод принадлежал компании Hengda, специализирующейся на химической продукции.

12 июля 2018 года в Днепре на улице Курсантская Самарского района произошел взрыв на одном из предприятий, в результате которого погибли два человека.

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Теги: Китай, взрыв, химзавод
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