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17.08.2018, 12:31

В Китае рухнул мост из-за туриста, который делал селфи - фото

В Китае рухнул мост из-за туриста, который делал селфи - фото - Фото
Фото: msn.com

Десять человек оказались в воде, четверо травмированы

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В китайской провинции Хунань обрушился подвесной железный мост в районе водохранилища Дунцзянху из-за попытки туриста сделать селфи. Об этом сообщает South China Morning Post.

Согласно сообщению, виновник инцидента хотел сфотографироваться и заблокировал проход по мосту. Конструкция не выдержала веса всех стоящих на нем людей и рухнула, десять человек оказались в воде.

Отмечается, что четверо туристов получили легкие травмы.

По данным местных властей, обрушение произошло из-за того, что турист стоял на сварочном стыке, который тоньше, чем другие части моста.

Фото: msn.com

14 августа обрушился автомобильный мост в Генуе. В результате крушения секции моста погибли по меньшей мере 39 человек, среди пострадавших - двое украинцев. Министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли назвал причиной обрушения моста серьезные недочеты в техобслуживании и заявил о подготовке гражданского иска против компании-оператора моста. Под завалами могут находиться до 20 человек.

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Теги: обрушение моста, Китай, селфи, мост, турист, обвал моста
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