В Китае сотни мусульман стали на защиту мечети от властей: видео

Фото: скриншот с видео

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Вокруг сооружения собрались сотни верующих, которые, по их словам, "не позволят властям коснуться мечети"

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Сотни мусульман в Нинся-Хуэйском автономном районе Китая противостоят властям, намеренным разрушить их мечеть якобы из-за того, что та построена незаконно. Об этом сообщает ВВС.

Государственные чиновники заявили, что недавно построенная Великая мечеть Вэйчжоу в Нинся не получила надлежащих разрешений на строительство.

Вокруг сооружения собрались сотни верующих, которые, по их словам, "не позволят властям коснуться мечети".

В Китае проживает около 23 миллионов мусульман, в провинции Нинся ислам в течение многих веков занимал видное место. Однако, по данным правозащитных групп, в КНР растет подпитываемая властями враждебность по отношению к мусульманам.

Официально 3 августа власти опубликовали уведомление о том, что мечеть будет «насильственно разрушена».

Многие китайские СМИ задаются вопросом, почему власти не прекратили строительство мечети, которое велось в течение двух лет, если оно, по их мнению, было незаконным.

Вместе с тем представитель Исламской ассоциации округа сказал, что мечеть не будет полностью уничтожена. По его словам, правительство якобы хотело, чтобы здание было «переделано с целью уменьшения его масштаба».

Коммунистическая партия Китая в 2018 году наказала 37 тысяч чиновников, которые нарушили так называемый "кодекс бережливости".