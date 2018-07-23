Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
23.07.2018, 16:18

В Китае тысячи детей получили некачественные вакцины

В Китае тысячи детей получили некачественные вакцины - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Производитель изготовил препараты без соблюдения надлежащих стандартов

Реклама
Реклама

В Китае тысячам детей ввели некачественные вакцины. Родители в социальных сетях массово обвиняют правительство в бездействии, сообщает The New York Times.

Один из крупнейших производителей вакцин в северо-восточном Китае Чангчун Чангшенг (Changchun Changsheng) изготовил около 250 тысяч единиц препарата без соблюдения надлежащих стандартов. Пока что сообщений о негативных последствиях некачественных вакцин не поступало. В правительстве предложили всем, кто получил такой препарат, прибыть в больницы для ревакцинации.

В свою очередь китайцы возмутились бездействием правительства. Это уже не первый случай нарушения стандартов производства вакцины. Жители страны считают, что "коррупция и злоупотребление в фармацевтической отрасли страны ставят под угрозу жизни простых людей".

Читайте также: Вакцинация от кори взрослых: кому бесплатно сделают прививку

Новость о нарушении стандартов поставила под удар попытки лидера страны Си Цзиньпиня вернуть доверие жителей к медицине и правительству Китая. Родители  потребовали от правительства "принять срочные меры", а также решили лично принять участие в расследовании.

В соцсетях опубликовали тысячи гневных постов. Некоторые пользователи даже требуют, чтобы руководство компании Changchun Changsheng приговорили к смертной казни.

Ранее в Украине Министерство здравоохранения объявило о начале бесплатной вакцинации взрослых, которые находятся в группе повышенного риска заболеваемости корью. Для этих нужд дополнительно заказали 392 тысячи доз вакцин.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: вакцинация детей, Китай, вакцина, нарушение стандартов, Changchun Changsheng
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Нужны ли вам советы Супрун: опрос LIGA.net
Здоровье Нужны ли вам советы Супрун: опрос LIGA.net
Ульяна Супрун объяснила, как можно предотвратить развитие рака
Общество Ульяна Супрун объяснила, как можно предотвратить развитие рака
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 