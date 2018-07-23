В Китае тысячи детей получили некачественные вакцины

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Производитель изготовил препараты без соблюдения надлежащих стандартов

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В Китае тысячам детей ввели некачественные вакцины. Родители в социальных сетях массово обвиняют правительство в бездействии, сообщает The New York Times.

Один из крупнейших производителей вакцин в северо-восточном Китае Чангчун Чангшенг (Changchun Changsheng) изготовил около 250 тысяч единиц препарата без соблюдения надлежащих стандартов. Пока что сообщений о негативных последствиях некачественных вакцин не поступало. В правительстве предложили всем, кто получил такой препарат, прибыть в больницы для ревакцинации.

В свою очередь китайцы возмутились бездействием правительства. Это уже не первый случай нарушения стандартов производства вакцины. Жители страны считают, что "коррупция и злоупотребление в фармацевтической отрасли страны ставят под угрозу жизни простых людей".

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Новость о нарушении стандартов поставила под удар попытки лидера страны Си Цзиньпиня вернуть доверие жителей к медицине и правительству Китая. Родители потребовали от правительства "принять срочные меры", а также решили лично принять участие в расследовании.

В соцсетях опубликовали тысячи гневных постов. Некоторые пользователи даже требуют, чтобы руководство компании Changchun Changsheng приговорили к смертной казни.

Ранее в Украине Министерство здравоохранения объявило о начале бесплатной вакцинации взрослых, которые находятся в группе повышенного риска заболеваемости корью. Для этих нужд дополнительно заказали 392 тысячи доз вакцин.