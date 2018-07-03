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Боты:
03.07.2018, 12:34

В китайском храме служит робот-буддист - фото и видео

В китайском храме служит робот-буддист - фото и видео - Фото
Фото: скриншот с видео

Роботу можно задать сотню различных вопросов и он ответит так, как его "научили" другие монахи

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В буддистском храме Лунцюань в Пекине начал служение робот-монах по имени Xian'er. Об этом сообщает TechCrunch

За основу дизайна робота взяли популярного в Китае мультипликационного персонажа. 

"Его высота - около полуметра. Это очаровательный маленький бот, способный немного говорить, у которого есть маленький планшет на животе. Мы встретили его, когда он стоял у стены и заряжался", - сообщают журналисты.

Фото: techcrunch.com

Отмечается, что эта модель представляет собой одну из трех версий робота-монаха, которые существуют в мире.

Робот имеет приветствовать посетителей храма. Они могут взаимодействовать с ним через сенсорный экран или пульт дистанционного управления. Роботу можно задать сотню различных вопросов. Но вместо того, чтобы использовать привычных ассистентов, вроде Alexa или Siri, робот предлагает ответы, предоставленные другими монахами.

Роботизированную версию Xian'er создали в 2015 году ряд китайских технических фирм, в том числе Tencent и iFlytek. Он призван служить своеобразным посредником, помогая воспитывать детей и вносить в храм технологии 21 века. 

23 мая сообщалось, что Министерство национальной обороны Южной Кореи намерено с 2024 года приступить к формированию смешанных подразделений из людей и роботов в составе вооруженных сил.

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Теги: Китай, технологии, робот, робот-монах, робот-буддист, буддист, буддизм, монах, пекин
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