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25.07.2018, 11:59

В клинике в столице Перу прогремели два взрыва: 20 пострадавших

В клинике в столице Перу прогремели два взрыва: 20 пострадавших - Фото
Фото: открытые источники

Неизвестные устройства взорвались в подвале больницы в Лиме

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В подвале клиники Рикардо Пальма в столице Перу прогремели два взрыва. В результате пострадали около 20 человек, сообщает El Comercio.

Взрывные устройства сдетонировали в подвале клиники утром 25 июля. Прибывшие правоохранители из-за сильного задымления эвакуировали пациентов, посетителей и медперсонал больницы. Как минимум 20 человек получили различные травмы, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Сначала взрывы считали случайными, однако после проведения экспертизы начальник полиции уточнил, что это был намеренный акт.

Полиция Перу начала расследование. Предположительно, целью взрывов было последующее вымогательство или запугивание. Инцидент квалифицируют как "преступный акт". Правоохранители осматривают помещение и опрашивают очевидцев.

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В среду в Пакистане в западном городе Кветта произошел теракт, в результате которого погибли по меньшей мере 31 человек, еще 35 получили раненияПо данным СМИ, ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация Исламское государство.

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Теги: взрыв, эвакуация, перу, пострадавшие, клиника, лима
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