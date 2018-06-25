В колледже России произошла стрельба: есть раненые

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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В результате стрельбы двое человек получили ранения

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В колледже в Назрани РФ произошла стрельба. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В результате стрельбы двое человек получили ранения, их доставили в больницу.

По словам источника, стрельбу устроили пострадавшие молодые люди. Им по 17 и 18 лет.

Их травмы оценили как незначительные. Идет ли речь об огнестрельных ранениях, не уточняется.

10 мая 2018 года в Новосибирской области России учащийся колледжа открыл стрельбу из огнестрельного оружия по своим однокурсникам, после чего покончил с собой; травмы и ранения получили три человека.