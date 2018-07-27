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27.07.2018, 08:30

В Колумбии мафия охотится на собаку: объявила награду $70 тыс

В Колумбии мафия охотится на собаку: объявила награду $70 тыс - Фото
Фото: скриншот видео

Собаку полиция спрятала в безопасном месте

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В Колумбии наркоторговцы предложили вознаграждение в сумме $70 тыс за полицейскую собаку, которая смогла найти 10 тонн кокаина. Об этом сообщает Би-би-си Украина.

Из-за этого собаку пришлось спрятать в безопасное место. "Эту группировка считают самой мощной преступной организацией в Колумбии. Овчарку по кличке Сомбра перевели в аэропорт Боготы. Именно это место для собаки считают безопасным, поскольку аэропорт находится за пределами влияния этой мафии", - отмечается в сообщении.

По данным полиции, кроме кинолога, собаку сопровождают дополнительные офицеры, чтобы усилить безопасность при перемещении.

СМИ cообщает, что шестилетняя Сомбра работала в портах на Атлантическом побережье, включая Турбо - город, из которого скоростными катерами, а иногда и подводными лодками, перевозят тонны кокаина в Центральную Америку и США.

Именно в этом порту собака нашла 5,3 тонны наркотиков, а затем еще четыре тонны, которые прятали в автомобильных частях, предназначенных для экспорта.

Собака начала работать с полицейской службой по борьбе с наркотиками еще щенком. На ее счету 245 арестов подозреваемых из-за найденных наркотиков.

На КПВВ Марьинка служебная собака помогла найти спрятанное устройство для отстрела резиновых пуль, магазин и патроны к нему в машине.

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Теги: собака, наркотики, мафия, Колумбия, сомбра
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