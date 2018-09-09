Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
09.09.2018, 13:00

В Косово перекрыли путь кортежу президента Сербии

В Косово перекрыли путь кортежу президента Сербии - Фото
Александар Вучич (фото - Getty Images)

Люди, называющие себя ветеранами войны в Косово, перекрыли дорогу, по которой должен ехать кортеж президента Сербии

Реклама
Реклама

Около 200 человек, называющих себя ветеранами войны в Косово, заблокировали дорогу до села Бане, которое собирается посетить президент Сербии Александар Вучич. Об этом пишет Reuters.

"Вучич должен извиниться за преступления и зверства по всему Косово", “Вучич не пройдет”, - написали они на плакатах.

Протестующие подожгли на дороге шины, чтобы помешать проезду президентского кортежа.

Ранее сообщалось, что Вучич и президент Косово Хашим Тачи рассматривают идею изменения границ обеих стран для окончательного мирного урегулирования вопроса. 

Напомним, советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве сказал, что Вашингтон не будет вмешиваться в переговоры относительно обмена территориями между Сербией и Косово, если две стороны смогут договориться.

По информации СМИ, на встрече в Хельсинки главы США и России якобы договорились о возможном разделе непризнанного Косово.

Канцлер Германии Ангела Меркель отклонила любые изменений границ на Балканах после того, как лидеры Сербии и Косово предложили изменить нынешние границы для переговоров.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: косово, сербия, александар вучич
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Угроза обострения в Косово: президент Сербии созвал совещание
Мир Угроза обострения в Косово: президент Сербии созвал совещание
Ультиматум провалился: сербы в Косово начали создавать автономию
Мир Ультиматум провалился: сербы в Косово начали создавать автономию
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 