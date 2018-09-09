В Косово перекрыли путь кортежу президента Сербии

Александар Вучич (фото - Getty Images)

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Люди, называющие себя ветеранами войны в Косово, перекрыли дорогу, по которой должен ехать кортеж президента Сербии

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Около 200 человек, называющих себя ветеранами войны в Косово, заблокировали дорогу до села Бане, которое собирается посетить президент Сербии Александар Вучич. Об этом пишет Reuters.

"Вучич должен извиниться за преступления и зверства по всему Косово", “Вучич не пройдет”, - написали они на плакатах.

Протестующие подожгли на дороге шины, чтобы помешать проезду президентского кортежа.

Ранее сообщалось, что Вучич и президент Косово Хашим Тачи рассматривают идею изменения границ обеих стран для окончательного мирного урегулирования вопроса.

Напомним, советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве сказал, что Вашингтон не будет вмешиваться в переговоры относительно обмена территориями между Сербией и Косово, если две стороны смогут договориться.

По информации СМИ, на встрече в Хельсинки главы США и России якобы договорились о возможном разделе непризнанного Косово.

Канцлер Германии Ангела Меркель отклонила любые изменений границ на Балканах после того, как лидеры Сербии и Косово предложили изменить нынешние границы для переговоров.