В Косово перекрыли путь кортежу президента Сербии

Около 200 человек, называющих себя ветеранами войны в Косово, заблокировали дорогу до села Бане, которое собирается посетить президент Сербии Александар Вучич. Об этом пишет Reuters.
"Вучич должен извиниться за преступления и зверства по всему Косово", “Вучич не пройдет”, - написали они на плакатах.
Протестующие подожгли на дороге шины, чтобы помешать проезду президентского кортежа.
Ранее сообщалось, что Вучич и президент Косово Хашим Тачи рассматривают идею изменения границ обеих стран для окончательного мирного урегулирования вопроса.
Напомним, советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве сказал, что Вашингтон не будет вмешиваться в переговоры относительно обмена территориями между Сербией и Косово, если две стороны смогут договориться.
По информации СМИ, на встрече в Хельсинки главы США и России якобы договорились о возможном разделе непризнанного Косово.
Канцлер Германии Ангела Меркель отклонила любые изменений границ на Балканах после того, как лидеры Сербии и Косово предложили изменить нынешние границы для переговоров.