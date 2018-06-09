В Косово задержали подозреваемых в подготовке теракта против НАТО

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Мужчине 26 лет, и он гражданин Бельгии. 25-летняя женщина живет недалеко от столицы Косово Приштины

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В Косово арестовали двух человек по подозрению в подготовке терактов против военнослужащих НАТО и гражданского населения Косово, Бельгии и Франции. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на прокуратуру Косово.

Спецслужбам удалось перехватить телефонный разговор мужчины и женщины, которые обсуждали подготовку терактов.

Их задержали 6 июня. Мужчине 26 лет, и он гражданин Бельгии. 25-летняя женщина живет недалеко от столицы Косово Приштины. Имена задержанных не называются.

Представитель полиции сообщил, что проверяется причастность к этому делу еще нескольких человек.

Миссия НАТО в Косово отказалась комментировать эту информацию, сославшись на то, что это вопрос полиции.

Как уточняет издание, в Косово с миротворческой целью находятся около 4,5 тысяч военных НАТО.