В Красноярском крае в РФ разбился вертолет: 18 погибших - СМИ

В России в Красноярском крае разбился вертолет Ми-8. Об этом сообщает российский ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.
Предварительно погибли 18 человек - все три члена экипажа компании UTair и 15 пассажиров.
Вертолет потерпел крушение сразу после взлета с аэродрома в городе Игарка. Среди версий - ошибка пилота и техническая неисправность.
В главном управлении МЧС по Красноярскому краю сообщили о "жесткой посадке" вертолета без подробностей.
В начале июня в Вологодской области в РФ разбился легкомоторный самолет, погиб пилот.