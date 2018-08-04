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04.08.2018, 07:50

В Красноярском крае в РФ разбился вертолет: 18 погибших - СМИ

В Красноярском крае в РФ разбился вертолет: 18 погибших - СМИ - Фото
Иллюстрационное фото: armi-news.ru

По информации российского ТАСС, вертолет потерпел крушение сразу после взлета, в МЧС пока сообщили только о "жесткой посадке"

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В России в Красноярском крае разбился вертолет Ми-8. Об этом сообщает российский ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

Предварительно погибли 18 человек - все три члена экипажа компании UTair и 15 пассажиров. 

Вертолет потерпел крушение сразу после взлета с аэродрома в городе Игарка. Среди версий - ошибка пилота и техническая неисправность. 

В главном управлении МЧС по Красноярскому краю сообщили о "жесткой посадке" вертолета без подробностей. 

В начале июня в Вологодской области в РФ разбился легкомоторный самолет, погиб пилот. 

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Теги: Россия, погибшие, вертолет, Красноярский край, разбился
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