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30.06.2018, 15:30

В Крыму журналиста Мемедеминова поместили в психбольницу

В Крыму журналиста Мемедеминова поместили в психбольницу - Фото
Нариман Мемедеминов (фото - Крымская солидарность)

Задержанного в марте этого года Мемедеминова поместили в психиатрическую больницу даже без решения суда

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Арестованного в аннексированном Крыму крымского татарина, журналиста общественного объединения "Крымская солидарность" Наримана Мемедеминова без решения суда поместили в психиатрическую больницу. Об этом сообщает Крымская солидарность

Мемедеминова поместили в больницу как минимум на 20 дней для "обследования", основываясь только на постановлении следователя. 

Адвокат Эмиль Курбединов назвал это грубым нарушением прав своего подзащитного. Раньше через такую "экспертизу" прошли Ильми Умеров и Энвер Мамутов.

Мемедеминова задержали в марте этого года. 

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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Теги: психиатрическая больница, Крым, нариман мемедеминов
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