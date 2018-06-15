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15.06.2018, 09:07

В Кувейте телеведущую уволили в прямом эфире из-за платья: фото

В Кувейте телеведущую уволили в прямом эфире из-за платья: фото - Фото
Амаль Аль-Авади (фото - открытые источники)

Ведущая во время прямого эфира услышала указание от редакторов прекратить трансляцию шоу

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В Кувейте уволили 29-летнюю телеведущую развлекательного шоу Амаль Аль-Авади во время прямого эфира. Об этом сообщает Daily Mail.

Причиной стало платье ведущей, которое один из чиновников счел неуместным для священного у мусульман месяца Рамадан. Его имя не называется.

Ведущая во время шоу услышала указание от редакторов прекратить трансляцию. 

Фото: dailymail.co.uk

Амаль Аль-Авади заявила, что не понимает претензий.

По ее словам, она заботилась о внешнем виде в эфире во время Рамадана.

Священный месяц мусульман Рамадан – время для поста и молитвы, от рассвета до заката взрослые мусульмане воздерживаются от еды и питья.

8 июня 2018 года сообщалось, что коптеры, по мнению арабских дизайнеров, отлично подходят для модных показов во время Рамадана.

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Теги: Амаль Аль-Авади, Кувейт, платье
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