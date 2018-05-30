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30.05.2018, 12:01

В лагерях КНДР могут содержаться более 80 тысяч политзаключенных

В лагерях КНДР могут содержаться более 80 тысяч политзаключенных - Фото
Фото: скриншот

В Госдепе США утверждают, что условия содержания на некоторых из объектов ужасают

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Власти Северной Кореи могут удерживать в своих лагерях от 80 до 120 тысяч политзаключенных. Об этом сообщает агентство Deutsche Welle со ссылкой на доклад о религиозной свободе в мире за 2017 год, обнародованном Госдепартаментом США.

В отчете утверждают, что условия содержания на некоторых из объектов ужасают. "В Северной Корее действует гулаговская система, многие годы ситуация остается чудовищной", - рассказал спецпредставитель США по вопросам религиозной свободы Сэм Браунбэк.

КНДР в документе охарактеризована как "страна, вызывающая особые опасения". Многие из заключенных подвергаются избиениям, пыткам и наказаниям из-за своей религиозной принадлежности.

На вопрос о том, будет ли эта проблема затронута в ходе возможного саммита хозяина Белого дома Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, Браунбэк ответил: "Думаю, они поднимут все эти вопросы".

29 мая 2018 года в Сингапур прибыли делегации из Северной Кореи и США для подготовки к запланированной встрече Трампа с Ыном.

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Теги: кндр, концлагеря, заключенные, условия содержания, политзаключенные
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