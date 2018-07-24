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24.07.2018, 12:28

В Лаосе прорвало дамбу и сотни людей смыло потоком: фото, видео

В Лаосе прорвало дамбу и сотни людей смыло потоком: фото, видео - Фото
Фото: ABC Laos news

Пропали без вести по меньшей мере сто человек, тысячи людей остались без дома - их жилища полностью затоплены

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В Лаосе в результате прорыва плотины гидроэлектростанции без вести пропали по меньшей мере сто человек. Об этом сообщает агентство Reuters.

При прорыве вылилось по меньшей мере 5 млрд кубометров воды.

Потоком воды смыло людей и дома. Официальной информации о погибших пока нет.

Уровень воды поднимается и людей эвакуируют на лодках из провинции Аттапи, где произошел прорыв. 

Подробности аварии не известны. На видео с вертолета видно, что дома затоплены по крыши, люди сидят в ожидании помощи, окруженные водой. Больше шести тысяч человек лишились дома.

Защитники природы на протяжении нескольких лет поднимали вопрос гидроэнергетики в Лаосе и того, что дамбы негативно влияют на реку Меконг.

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Теги: люди, Лаос, плотина, прорыв
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