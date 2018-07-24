В Лаосе прорвало дамбу и сотни людей смыло потоком: фото, видео

В Лаосе в результате прорыва плотины гидроэлектростанции без вести пропали по меньшей мере сто человек. Об этом сообщает агентство Reuters.
При прорыве вылилось по меньшей мере 5 млрд кубометров воды.
Потоком воды смыло людей и дома. Официальной информации о погибших пока нет.
Уровень воды поднимается и людей эвакуируют на лодках из провинции Аттапи, где произошел прорыв.
Подробности аварии не известны. На видео с вертолета видно, что дома затоплены по крыши, люди сидят в ожидании помощи, окруженные водой. Больше шести тысяч человек лишились дома.
Защитники природы на протяжении нескольких лет поднимали вопрос гидроэнергетики в Лаосе и того, что дамбы негативно влияют на реку Меконг.