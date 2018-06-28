В Литве дополнят "список Магнитского" причастными к делу Сенцова

Олег Сенцов

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В санкционный список внесут тех, кто отдал приказ, выполнял его или иначе принимал участие в заключении Сенцова

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Сейм Литвы на внеочередном заседании 27 июня поддержал резолюцию о включении в литовский "список Магнитского" лиц, связанных с делом украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом сообщает ТАСС.

Резолюцию внесли представители правой консервативной партии Союз Отечества - Христианские демократы. Документ поддержали 82 депутата при одном воздержавшемся и одном голосе "против".

В резолюции содержится призыв к министру иностранных дел Литвы и министру внутренних дел провести консультации с украинской стороной для установления лиц, которые отдали приказ, выполняли его или иначе принимали участие в заключении Сенцова.

Документ призывает Евросоюз ужесточить санкции против России.

"Список Магнитского" получил свое название по имени погибшего в 2009 году в российской тюрьме юриста Сергея Магнитского, который раскрыл финансовые махинации должностных лиц и граждан России, в результате которых было присвоено $260 млн из денег налогоплательщиков. Магнитский был задержан, провел 358 дней в заключении.

Политзаключенный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах.