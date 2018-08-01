В Литве компартию хотят признать преступной организацией

Флаг Литвы (фото - iStock/Global Images Ukraine)

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Бывшим членам компартии, если они захотят стать кандидатами на пост президента, депутата парламента нужно будет указывать этот факт в биографии

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Члены парламентской фракции Союза отечества-Христианских демократов Литвы Лауринас Кащюнас и Аудронюс Ажубалис сегодня представят проект закона, цель которого является признание Литовской коммунистической партии преступной организацией. Об этом сообщает Delfi.

По словам Ажубалиса, цель проекта - признание Литовской коммунистической партии преступной организацией, которая в годы оккупации Литвы СССР в 1940-1941 и 1944-1990 годах способствовала утверждению диктатуры на территории оккупированной страны.

Кащюнас уточнил, что еще одна цель закона - гласность. Он упомянул, что, согласно проекту, бывшим членам ЛКП, если они захотят стать кандидатами на пост президента, депутата парламента или ЕП, мэра, в обязательном порядке придется указывать этот факт биографии.

Аналогично должны поступать и лица, работающие на дипломатической службе, или принимающие участие в конкурсе на пост в госучреждении.

По словам Кащюнаса, они должны включить этот факт своей биографии в резюме. Депутат напомнил, что в июне 2017 года парламент принял резолюцию, призывающую правительство подготовить проект, согласно которому Литовская коммунистическая партия была бы признана преступной организацией.

10 мая 2018 года депутаты литовской оппозиционной консервативной партии Союз Отечества - Литовские христианские демократы заявили, что хотят запретить в стране черно-оранжевую георгиевскую ленту.