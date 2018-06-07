В Литве столкнулись бронетранспортеры США: фото

Фото: DELFI / Paulius Garkauskas

commenthover

В результате аварии травмы получили 13 американских военных

Реклама

Реклама

В Литве сегодня произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием бронетранспортеров США. Об этом сообщает Delfi.

Авария произошла на дороге Каунас - Пренай около 11:10, когда бронетехника двигалась колонной.

По предварительной информации, один из бронетранспортеров внезапно остановился из-за препятствия на дороге, что стало причиной ДТП.

Фото: DELFI / Paulius Garkauskas

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили 13 военных США. Их госпитализировали.

Фото: DELFI / Paulius Garkauskas

У троих из них медики больницы Каунаса диагностировали тяжелые травмы.

Временно дорога Каунас - Пренай перекрыли. Военнослужащие США участвуют в учениях НАТО.

1 июня 2018 года начались крупнейшие национальные учения в истории литовской армии "Гром Перкунаса".