В Литве столкнулись бронетранспортеры США: фото

В Литве сегодня произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием бронетранспортеров США. Об этом сообщает Delfi.
Авария произошла на дороге Каунас - Пренай около 11:10, когда бронетехника двигалась колонной.
По предварительной информации, один из бронетранспортеров внезапно остановился из-за препятствия на дороге, что стало причиной ДТП.
Фото: DELFI / Paulius Garkauskas
В результате аварии травмы различной степени тяжести получили 13 военных США. Их госпитализировали.
Фото: DELFI / Paulius Garkauskas
У троих из них медики больницы Каунаса диагностировали тяжелые травмы.
Временно дорога Каунас - Пренай перекрыли.
1 июня 2018 года начались крупнейшие национальные учения в истории литовской армии "Гром Перкунаса".