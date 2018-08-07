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07.08.2018, 12:49

В Ливане после столетий запустения открыли древний монастырь

В Ливане после столетий запустения открыли древний монастырь - Фото
Фото: Vatican News

Монастырь Святого Марона торжественно открыли после восстановления

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На северо-востоке Ливана после нескольких столетий запустения торжественно открыли восстановленный пещерный монастырь, сообщает Vatican News.

Богослужение на церемонии открытия монастыря Святого Марона возглавлял глава епархии Баальбека-Дейр-эль-Ахмара монс. Ханна Рахме. Монастырь находится в пещерном комплексе недалеко от границы с Сирией. Ему предшествовала монашеская община, духовным основателем которой в IV-V веке стал Святой Марон. В V веке его первые ученики заняли пещерный комплекс. Вскоре из-за множественных повреждений монастырь пришел в упадок. Долгое время он был предметом судебных тяжб и только в 2018 году монастырь восстановили.

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Монс. Рахме во время проповеди на Святой Мессе заявил, что, возможно, именно здесь был избран самый первый маронитский патриарх. Епископ Баальбек пообещал в скором времени совершать по меньшей мере одну святую мессу в монастыре.

В июле 11 подростков, которых спасли из затопленной пещеры в Таиланде, стали послушниками буддистского монастыря. Подросткам побреют голову, и они неделю пробудут в храме как послушники. Эта практика считается в Таиланде большой честью. 

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Теги: Ливан, пещерный монастырь
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