В Македонии прошли массовые протесты против переименования страны

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СМИ сообщают, что в протестах приняли участие от 30 до 50 тысяч человек

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В центре столицы Македонии Скопье вечером в субботу, 2 июня, прошла многотысячная акция протеста против переименования страны. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Демонстрацию организовала оппозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ

По оценкам местных СМИ, в протестах приняли участие от 30 до 50 тысяч человек.

20 мая премьер-министр Македонии Зоран Заев объявил о намерении провести референдум о новом названии государства.

Он добавил, что в многолетнем споре с соседней Грецией об именовании Македонии достигнуто "принципиальное соглашение".

Среди вариантов нового названия фигурируют следующие варианты: Илинденская Македония, Горна (Верхняя) Македония, Северна (Северная) Македония, Македония-Скопье.

Спор вокруг именования Македонии возник в 1991 году после провозглашения независимости этой бывшей югославской республики.

Причина конфликта кроется в том, что в составе Греции есть область Македония, занимающая четверть площади этого государства. Афины опасаются, что в случае закрепления названия Македония за соседней страной Скопье может предъявить территориальные претензии на греческую область. Из-за греческой позиции официальное название Македонии в ООН с 1993 года - "бывшая югославская республика Македония", а Греция блокирует ее вступление в Евросоюз и НАТО.