В Малави журналистов BBC приняли за ритуальных убийц и атаковали

Фото: скриншот с видео

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Местные жители напали на журналистов, которые под прикрытием расследовали череду загадочных убийств детей

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Жители африканской деревни на севере Малави напали на команду документального проекта ВВС Africa Eye, когда журналисты расследовали серию загадочных убийств детей в регионе. Об этом сообщает Би-би-си Африка.

Согласно сообщению, местные жители приняли журналистов за ритуальных убийц во время их встречи с предполагаемыми злоумышленниками.

В понедельник, 13 августа, телеканал опубликовал видеозапись, которую подготовили авторы проекта. На видео слышно, как на журналистов съемочной группы Анаса Аремейо, Генри Мханго и Дариуса Базаргана нападают местные, а те убегают с криками "Они собираются убить нас". Отмечается, что в итоге одному из корреспондентов ножом порезали костюм, однако никто серьезно не пострадал.

Также сказано, что жители Малави в убийствах детей винят последователей черной магии "мути", которые расчленяют своих жертв и продают части их тел состоятельным клиентам как амулеты.