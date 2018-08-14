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14.08.2018, 08:25

В Малави журналистов BBC приняли за ритуальных убийц и атаковали

В Малави журналистов BBC приняли за ритуальных убийц и атаковали - Фото
Фото: скриншот с видео

Местные жители напали на журналистов, которые под прикрытием расследовали череду загадочных убийств детей

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Жители африканской деревни на севере Малави напали на команду документального проекта ВВС Africa Eye, когда журналисты расследовали серию загадочных убийств детей в регионе. Об этом сообщает Би-би-си Африка.

Согласно сообщению, местные жители приняли журналистов за ритуальных убийц во время их встречи с предполагаемыми злоумышленниками. 

В понедельник, 13 августа, телеканал опубликовал видеозапись, которую подготовили авторы проекта. На видео слышно, как на журналистов съемочной группы Анаса Аремейо, Генри Мханго и Дариуса Базаргана нападают местные, а те убегают с криками "Они собираются убить нас".

Отмечается, что в итоге одному из корреспондентов ножом порезали костюм, однако никто серьезно не пострадал. 

Также сказано, что жители Малави в убийствах детей винят последователей черной магии "мути", которые расчленяют своих жертв и продают части их тел состоятельным клиентам как амулеты. 

В ходе расследования журналисты Би-би-си Африка под прикрытием встретились с одним из знахарей "мути" и его сообщником, чтобы договориться о "сделке". В это время ворвались жители деревни и стали угрожать мачете, ножами, дубинками и камнями журналистам, которых приняли за убийц. Стычки избежать не удалось, не смотря на то, что работники СМИ показали пресс-карты и просили вызвать полицию.

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7 июня журналисты Би-би-си сообщили, что в Мозамбике местные жители совершили ритуальные убийства трех лысых мужчин. Власти страны призвали лысых мужчин проявлять повышенную осторожность.

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Теги: Ритуальные убийства, ритуальное убийство, африка, нападение на журналистов, черная магия, малави, би-би-си, ВВС Africa Eye
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