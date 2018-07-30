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30.07.2018, 09:50

В Малайзии опубликовали финальное расследование по загадке МН370

В Малайзии опубликовали финальное расследование по загадке МН370 - Фото
Скриншот из компьютерной симуляции

Доклад о причинах исчезновения в 2014 году пассажироского лайнера был обнародован 20 назад - в 09:30 по киевскому времени

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Ознакомившись с обнародованными 30 июля результатами расследования причин исчезновения 8 марта 2014 года пассажирского Боинга рейса MH370 Малазийских авиалиний, родственники пропавших людей заявили, что доклад так и не пролил свет на причины загадочного инцидента. Об этом пишет агентство Reuters.

Собрание семей пассажиров и авторов расследования состоялось сегодня в Путраджае, административной столице Малайзии.

Доклад, однако, акцентирует внимание на ошибках, которые были допущены экипажем в инструкциях и протоколах.

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"Мы надеемся, что такие ошибки не будут повторены, и что будут предприняты меры, которые не дадут их допустить", - сказала юрист Грейс Нэйтен, чья мать была на болту злосчастного лайнера.

Предполагаемое место падения самолета:


8 марта 2014 года лайнер Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, в 01:21 по малазийскому времени пропал с экранов радаров над Южно-Китайским морем спустя 40 минут после вылета. На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. В январе 2015 года все они признаны погибшими в результате "несчастного случая".

Следствие не смогло установить обстоятельства и причины трагедии. Масштабные поисковые операции из США, Австралии, Китая и Малайзии мало что прояснили. Поиски закончены 29 мая 2018 года. 

Единственные подтвержденные следы МН370 - это три фрагмента крыла самолета, которые вымыло на разные берега Индийского океана - Мозамбика, Реюньона и Маврикия.

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Теги: авиакатастрофа, самолет, крушение, Малайзия, mh370, доклад, боинг 777
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