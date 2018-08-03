В Мекку стекаются паломники: ради хаджа прибыли уже 600 тысяч

Фото: hajjreporters.com

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В этом году священные для мусульман мероприятия продлятся с 19 по 24 августа

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Для совершения массовых религиозных обрядов хаджа в Саудовскую Аравию прибыли уже около 567 тысяч паломников. Эти данные обнародовала Гендирекция страны по паспортам, пишет Hajj Reporters.

Около 560 тысяч человек добрались до исламского королевства по воздуху. Менее 5 тысяч паломников приехали по земле, и столько же - по морю.

Власти ожидают более 2 млн участников хаджа. В прошлом году его совершили 2,3 млн мусульман.

Хадж - паломничество, связанное с посещением Мекки и ее окрестностей в определенное время. С точки зрения ислама, является одним из наилучших деяний для мусульманина.

Большое скопление людей в Мекке в дни хаджа неоднократно приводило к давкам. Так, в 2006 году погибли почти 350 человек, в 2015-м - более 700.