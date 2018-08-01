В Мексике разбился самолет с сотней людей на борту

Вчера, 31 июля, около 16:00 по местному времени, в 10 км от аэропорта города Виктория-де-Дуранго в Мексике сразу же после взлета разбился пассажирский самолет Embraer 190 рейса AM2431 авиакомпании Aeromexico, который летел в столицу. Об этом сообщает агентство Reuters.
В самолете было четыре члена экипажа и 97 пассажиров.
Как выразились власти штата Дуранго, "самолет совершил вынужденную посадку" во время ливня. По свидетельствам одного из пострадавших, в салоне был огонь и задымление.
Спустя несколько минут после крушения губернатор штата у себя в Twitter сообщил, что никто не погиб.
Тем не менее, около 85 человек получили преимущественно легкие травмы, 37 из них были госпитализированы. Департамент здравоохранения штата утверждает, что двоих увезли в больницу в критическом состоянии.
По предварительным данным, крушение произошло из-за сложных погодных условий: сразу же при взлете его сильно ударило порывом ветра.
Место происшествия на карте региона: