В Мексике убили 6 человек во время просмотра футбольного матча

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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В Мексике неизвестные застрелили шестерых человек, которые смотрели футбольный матч Мексика-Южная Корея

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В мексиканском городе Сьюдад-Хуарес вчера, 23 июня, шесть человек были убиты во время просмотра матча сборных Мексики и Южной Кореи на чемпионате мира по футболу. Об этом пишет издание El Universal.

По имеющимся данным, семеро мужчин собрались в гараже частного дома, чтобы поболеть за свою сборную. Когда они расставили мебель и включили телевизор, в помещение ворвались вооруженные люди и открыли огонь.

Шестеро болельшиков погибли на месте, еще один был ранен.

Вчера Мексика выиграла у Южной Кореи со счетом 2:1.